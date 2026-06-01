Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Stromkasten, Busch, Zaun und Auto

Viersen-Süchteln (ots)

Am Sonntagabend hat ein betrunkener Lkw-Fahrer in Süchteln einen Unfall verursacht, bei dem hoher Sachschaden entstand. Anschließend fuhr er erstmal einfach weiter. Gegen 23.15 Uhr hatte ein Anwohner der Schmiedestraße zunächst lautes Motorengeräusch und dann weiteren Lärm gehört. Von seinem Fenster aus hatte er freie Sicht auf die Straße, wo ein Lkw rangierte und dabei rückwärts in einen Busch und den dahinterliegenden Zaun des Einfamilienhauses gesetzt hatte. Auch ein geparktes Auto beschädigte der Lkw. Ebenso wurde ein Stromkasten komplett aus der Verankerung gerissen und zerstört. Die Eigentümer verfolgten den Lkw und konnten ihn an der Kreuzung mit der Feldstraße stellen. Den herbeigerufenen Einsatzkräften fiel sofort Alkoholgeruch im Atem des 23-jährigen Fahrers aus Borsa in Rumänien auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über zwei Promille. Das Ergebnis der anschließend erfolgten Blutproben steht noch aus. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte dann zusätzlich fest, dass der Auflieger des Lkw im Juli 2025 zum Tüv gemusst hätte. Die Ermittlungen dauern an. /hei (403)

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