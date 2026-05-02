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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gölenkamp - 15-Jährige bei Fahrradsturz lebensgefährlich verletzt

Gölenkamp (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 16:14 Uhr auf dem Haftenkamper Weg in Gölenkamp zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 15-Jährige gemeinsam mit drei weiteren Jugendlichen den Haftenkamper Weg aus Richtung Sandgrubenweg in Fahrtrichtung Uelsener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Jugendliche plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Die 15-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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