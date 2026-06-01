PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mit Schreckschusswaffe geschossen

Hofheim (ots)

Mit Schreckschusswaffe geschossen,

Hattersheim, Teplitzer Straße, Montag, 01.06.2026, 03:00 Uhr

(lr) In der Nacht zum Montag schossen Unbekannte mit einer Schreckschusswaffe in Hattersheim. Die Täter befuhren gegen 03:00 Uhr mit einem Auto die Teplitzer Straße. Während der Fahrt wurde eine Schreckschusswaffe aus der Fahrerseite heraus abgefeuert. Verletzt wurde niemand. Anschließend machten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung aus dem Staub. Anwohner meldeten den Vorfall im Nachgang der Polizei. Eine Beschreibung des Fahrzeugs war bislang nicht möglich.

Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

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