PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vorsicht vor Betrügern am Telefon +++ Scheibe einer Bar beschädigt

Hofheim (ots)

1.Vorsicht vor Betrügern am Telefon, Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 29.05.2026, 17:10 Uhr (md) In Eschborn, Am Stadtpfad, kam es am Freitag gegen 17:10 Uhr zu einem Betrugsversuch mit anschließendem Diebstahl durch einen falschen Bankmitarbeiter. Eine Seniorin erhielt am späten Nachmittag einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab und ihr unter einem falschen Vorwand erklärte, ihr Konto sei in Gefahr. Er gab an, dass es notwendig sei, persönlich vorbeizukommen, um die Bankkarten einzuziehen. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung, woraufhin dieser in einem unaufmerksamen Moment Schmuck aus der Wohnung entwendete. Als ihr das Verhalten des Mannes verdächtig vorkam, sprach diese den Täter an, der daraufhin flüchtete. Dabei stieß der Mann die Seniorin zu Seite die daraufhin stürzte, jedoch unverletzt blieb. Der Täter wurde als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,90 m groß und mit heller Kleidung beschrieben. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen. Unbekannte Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen werden. Bankkarten, Bargeld oder Schmuck dürfen auf keinen Fall an Fremde übergeben werden. Im Zweifel sollten Betroffene sofort ihre Bank kontaktieren oder die Polizei unter der Notrufnummer 110 verständigen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eschborn unter der Rufnummer 06196) 9695-0 zu melden.

2.Scheibe einer Bar beschädigt, Hochheim, Königsberger Ring, Donnerstag, 28.05.2026, 02:25 Uhr bis 03:35 Uhr

(ro) In der Nacht zum Donnerstag wurde in Hochheim die Scheibe einer Bar beschädigt. Unbekannte beschädigten ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 02:25 und 03:35 Uhr die Scheibe des Wintergartens des Gebäudes im Königsberger Ring. Wer hierfür verantwortlich ist, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell