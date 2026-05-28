PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe erbeuten Schmuck +++ Trickdiebin zugange +++ Gefälschtes Rezept vorgelegt +++ Schulfassade verunstaltet

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Schmuck,

Schwalbach, Taunusstraße, Mittwoch, 27.05.2026, 11:20 Uhr

(ro)Am Mittwoch wurde eine Frau in Schwalbach Opfer von Trickdieben. Gegen 11:20 Uhr befand sich die Schwalbacherin in der Taunusstraße, als sie von Unbekannten aus einem Auto heraus um Hilfe gebeten wurde. Als Dank legten sie ihr eine Kette um den Hals. Im Gespräch abgelenkt, bemerkte sie zunächst nicht, wie ihr währenddessen die eigene Kette vom Hals abgenommen und gestohlen wurde. Als die Täter jedoch auch noch ihr Armband an sich nehmen wollten, konnte die Frau dies unterbinden. Anschließend fuhren die Unbekannten davon. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Bislang liegt keine Beschreibung der Flüchtigen vor.

Die Polizei rät: Vermeiden Sie Umarmungen oder anderen Körperkontakt - lehnen Sie diesen energisch ab, gehen Sie sofort auf Distanz und rufen Sie ggf. um Hilfe. Sollten Sie trotzdem Opfer der Gauner geworden sein, versuchen Sie sich Personen oder Fahrzeuge und ihre Kennzeichen zu merken und geben Sie diese Informationen und Beschreibungen so schnell wie möglich, am besten per Notruf 110, an die nächste Polizeidienststelle weiter.

Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Trickdiebin zugange,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 27.05.2026, 10:30 Uhr

(ro)Am Mittwochmorgen ist eine Frau in Bad Soden einer Trickdiebin aufgesessen.

Die Passantin war gegen 10:30 Uhr in der Königsteiner Straße unterwegs, als eine Unbekannte sie in ein Gespräch verwickelte und ihr dabei geschickt die getragene Kette entwendete, während sie ihr weitere Ketten um den Hals legte. Im Anschluss verschwand die Diebin in unbekannte Richtung. Die Flüchtige wird als etwa 45 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und mit mittellangen, schwarzen Haaren beschrieben.

Die Polizei rät: Vermeiden Sie Umarmungen oder anderen Körperkontakt - lehnen Sie diesen energisch ab, gehen Sie sofort auf Distanz und rufen Sie ggf. um Hilfe. Sollten Sie trotzdem Opfer der Gauner geworden sein, versuchen Sie sich Personen oder Fahrzeuge und ihre Kennzeichen zu merken und geben Sie diese Informationen und Beschreibungen so schnell wie möglich, am besten per Notruf 110, an die nächste Polizeidienststelle weiter.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Gefälschtes Rezept vorgelegt,

Liederbach-Niederhofheim, Eichkopfallee, Mittwoch, 27.05.2026, 14:50 Uhr

(ro)In Niederhofheim war am Mittwoch ein Betrüger unterwegs, der versucht hatte, ein falsches Rezept einzulösen.

Gegen 14:50 Uhr betrat der Mann eine Apotheke in der Eichkopfallee und wollte ein Rezept einlösen. Der Mitarbeiterin fiel die Fälschung direkt auf, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff. Er wird als 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und mit schwarzen glatten Haaren (Topfschnitt), rundem Gesicht und dunklen Augen beschrieben. Er soll deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

Schulfassade verunstaltet,

Flörsheim, Jahnstraße, Dienstag, 26.05.2026, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 27.05.2026, 08:40 Uhr

(ro)Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte in Flörsheim eine Schulfassade verunstaltet. Zwischen 16:00 Uhr und 08:40 Uhr näherten sich die Täter der Schule in der Jahnstraße und entstellten die Fassade mit einem Schriftzug und einem verfassungsfeindlichen Symbol. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise bitte an die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

Fiat gesucht,

Kriftel, Am Holzweg, Samstag, 23.05.2026, 16:30 Uhr

(ro)In Kriftel hat eine Autofahrerin am Samstag in Kriftel möglicherweise beim Öffnen ihrer Fahrzeugtür ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei sucht nun nach diesem.

Gegen 16:30 Uhr öffnete die Frau die Tür ihres grauen Skoda und stieß mit dieser gegen einen geparkten weißen Kleinwagen. Die Frau meldete den Vorfall einen Tag später bei der Polizei. Bei dem möglicherweise beschädigten Pkw soll es sich um einen weißen Fiat, vermutlich um das Modell 500, handeln.

Die Polizei bittet nun den Fahrzeugverantwortlichen oder Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 beim Regionalen Verkehrsdienst zu melden.

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