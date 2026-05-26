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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: E-Bike vor Wohnhaus entwendet ++ Moped kurzgeschlossen und entwendet

Hofheim (ots)

1. E-Bike vor Wohnhaus entwendet,

Eschborn, Unterortstraße, Freitag, 22.05.2026, 22:30 Uhr bis Montag, 25.05.2026, 17:15 Uhr (dd) Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagnachmittag ein hochwertiges E-Bike im Bereich der Unterortstraße. Das silber-grüne E-Bike der Marke "Cube" war im Eingangsbereich eines Wohnhauses mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert abgestellt. Die Täter knackten das Schloss und entwendeten anschließend das Fahrrad. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Moped kurzgeschlossen und entwendet,

Hofheim am Taunus, Ahornstraße, Donnerstag, 21.05.2026, bis Montag, 25.05.2026, 19:30 Uhr (dd) Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag ein Moped auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ahornstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die Täter zunächst die Frontverkleidung des Fahrzeugs und schlossen das Moped kurz. Danach entfernten sie sich unbefugt mit dem Motorroller in Richtung Feld. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Moped der Marke "Changkwang". Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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