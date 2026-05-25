PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer +++ Sachbeschädigung an Hausfassade +++ Brand in Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Hofheim (ots)

1.Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer, Hochheim am Main, Am Königsberger Ring / Am Weiher,Sonntag, 24.05.2026, 21:00 Uhr

(md)Am Sonntagabend kam es in Hochheim am Main zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem eine Person verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 74-jähriger Fahrradfahrer aus Hochheim den Kreisverkehr Am Königsberger Ring / Am Weiher, als er von einem Opel Astra erfasst wurde. Der vorfahrtsberechtigte Radfahrer stürzte infolge der Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 66-jährige Fahrzeugführerin aus Frankfurt unter Alkoholeinfluss stand. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2.Sachbeschädigung an Hausfassade, Bad Soden am Taunus, Zum Quellenpark,Sonntag, 24.05.2026, 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(md)Im Verlauf des Sonntags kam es in der Straße "Zum Quellenpark" in Bad Soden am Taunus zu einer Sachbeschädigung an einer Hausfassade. Unbekannte Täter beschädigten mittels einer Glasflasche die Außenwand eines Hauses und verursachten hierbei einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Bei Eintreffen der Polizei steckte die Glasflasche noch in der Fassade. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196)9695-0 zu melden.

3.Brand in Kellerraum eines Mehrfamilienhauses, Schwalbach am Taunus, Marktplatz,Montag, 25.05.2026, 08:43 Uhr

(md)Am Montagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz in Schwalbach am Taunus zu einer Rauchentwicklung infolge eines Brandes. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mülltonnen in einem Kellerraum in Brand. Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen, sodass im weiteren Verlauf keine Gefahr mehr für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses bestand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der betroffene Kellerbereich anschließend mit speziellem Belüftungsgerät entraucht werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus.

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