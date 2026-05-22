PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus einem Auto +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Trickdiebstahl

Hofheim (ots)

1.Diebstahl aus einem Auto,

Flörsheim, Bahnhofsstraße, Sonntag, 17.05.2026, 05:00 Uhr

(lr) Am frühen Sonntagmorgen kam es in Flörsheim zu einem Diebstahl aus einem Auto. Die unbekannten Täter öffneten gegen 05:00 Uhr den grauen Opel Corsa in der Bahnhofsstraße auf unbekannte Art und Weise. Sie entwendeten ein Brautkleid, ein paar Kopfhörer und Schuhe. Von den beiden männlichen Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Sie waren dunkel gekleidet, hatten kurze Haare und waren circa 40 Jahre alt.

Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

2.Einbruch in Wohnhaus,

Flörsheim, Noerdlingerstraße, Festgestellt: Donnerstag, 21.05.2026, 14:30 Uhr

(lr)In den vergangenen Wochen wurde in ein Einfamilienhaus in Flörsheim eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Hauses in der Noerdlingerstraße auf, um Zugang zu diesem zu erhalten. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Schmuck.

Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

3.Trickdiebstahl,

Kriftel, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 21.05.2026, 14:30 Uhr

(lr) Am Donnerstagnachmittag wurde ein Mann in Kriftel Opfer von Trickdieben. Gegen 14:30 Uhr wurde der 82-Jährige von einem Unbekannten in der Hattersheimer Straße angesprochen und gebeten eine Petition zu unterschreiben. Während er unterschrieb, entwendete der Dieb geschickt Bargeld aus seinem Portemonnaie. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 30 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er hat dunkle Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Auffallend soll sein gebrochenes Deutsch gewesen sein.

Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2079-0 entgegen.

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