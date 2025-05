Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vermisstensuche

Die Polizei sucht seit Mitternacht die 8-Jährige Miranda H. aus Ehingen.

Ulm (ots)

Die 8-Jährige Miranda H. wurde zuletzt am Montag gegen 22 Uhr in der Murrengasse, in der dortigen Notunterkunft, gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lagen befindet.

Seit heute Mitternacht suchen Einsatz- und Rettungskräfte nach dem Vermissten Kind. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligt sich an der Suche.

Wo Miranda H. sich aufhalten könnte, ist nicht bekannt.

Miranda ist etwa 130cm groß und schlank. Sie hat schulterlange braune Haare. Sie spricht nur ukrainisch. Bekleidet ist sie mit einer grünen Jacke, pinken langen Hosen und pinken Sneaker.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten Miranda geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 110 oder dem Polizeirevier Ehingen unter 07391/5880 zu melden.

Ein aktuelles Foto der Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ehingen-donau-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell