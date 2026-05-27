PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Bagger gestohlen +++ Baustellendiebe zugange

Hofheim (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Hochheim, Am Gänsborn, Dienstag, 26.05.2026, 12:00 Uhr

(ro)Am Dienstag wurde ein Mann aus Hochheim Opfer von Trickdieben. Gegen 12:00 Uhr klingelten zwei Männer bei dem Hochheimer und gaben vor, sie hätten ihren Autoschlüssel verloren. Sie baten den Mann um einen Zettel, um ihre Erreichbarkeit zu notieren, sollte der Schlüssel gefunden werden. Nachdem sie in die Wohnung gelassen worden waren, öffneten sie unbemerkt ein Fenster. Sie lockten den Bewohner anschließend wieder aus der Wohnung. Ein Trickdieb nutzte diese Gelegenheit, um in die Wohnung einzusteigen und dort Bargeld an sich zu nehmen. Erst als das Duo bereits verschwunden war, stellte der Mann den Diebstahl fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und fahndet nach den beiden Männern, die beide zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen sein und schwarze kurze Haare gehabt haben sollen. Einer wird als ca. 1,85 Meter groß und mit weißem T-Shirt sowie heller Hose bekleidet, sein Komplize als ca. 1,75 Meter groß und mit schwarzem T-Shirt sowie dunkler Hose bekleidet beschrieben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Bagger gestohlen,

Flörsheim, Wicker, Prälat-Müller-Weg, Samstag, 23.05.2026 bis Dienstag, 26.05.2026

(lr) Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag wurde ein Bagger im Flörsheimer Stadtteil Wicker gestohlen. Die unbekannten Täter entwendeten einen Kurzheckbagger auf unbekannte Art und Weise in der Straße "Prälat-Müller-Weg". Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Baustellendiebe zugange,

Eschborn, Hauptstraße, Freitag, 22.05.2026, 18:00 Uhr bis Samstag, 23.05.2026, 07:00 Uhr

(lr) In der Nacht von Freitag auf Samstag trieben Diebe auf einer Baustelle in Eschborn ihr Unwesen. Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr begaben sich die Täter auf unbekannte Art und Weise auf die Baustelle in der Hauptstraße. Von dieser entwendeten sie verschiedenes Werkzeug, sowie andere Bauutensilien mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich. Die Polizeistation in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

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