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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus +++

Hofheim (ots)

1. Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus,

Hofheim- Marxheim, Herderstraße,

Samstag, 30.05.2026, 08:15 Uhr bis 09:45 Uhr

(th)Die kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutzten Einbrecher am frühen Morgen in Hofheim-Marxheim in der Herderstraße aus. Der oder die unbekannten Täter versuchten über die Eingangstür und über die rückwertige Terrassentür in das Einfamilienhaus zu gelangen, indem sie beide Türen mittels unbekannten Gegenstands aufhebelten. Da beide Türen über zusätzliche Sicherungsmaßnahmen verfügten, misslang der Einbruchsversuch und die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden an beiden Türen wurde mit ca. 500,- Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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