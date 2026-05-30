PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 72-jährigen Frau aus Flörsheim vom 30.05.2026

Hofheim (ots)

(dg)Die Vermisstenfahndung nach der 72-jährigen aus Flörsheim am Main vom 30.06.2026 wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

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