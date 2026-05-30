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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 72-jährigen Frau aus Flörsheim vom 30.05.2026

Hofheim (ots)

(dg)Die Vermisstenfahndung nach der 72-jährigen aus Flörsheim am Main vom 30.06.2026 wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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