PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-MTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 72-jährigen Frau aus Flörsheim vom 30.05.2026
Hofheim (ots)
(dg)Die Vermisstenfahndung nach der 72-jährigen aus Flörsheim am Main vom 30.06.2026 wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
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