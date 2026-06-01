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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer nutzt Smartphone - Eine Person schwer und eine Person leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am 30.05.2026 gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Radfahrenden auf einem Radweg der Swalmener Straße in Brüggen. Ein 45-jähriger Radfahrer aus Niederkrüchten befuhr den Radweg der Swalmener Straße in Fahrtrichtung Brüggen. Entgegen kamen ihm eine 40-jährige Radfahrerin und ein 17-jähriger Radfahrer beide aus Brüggen. Ca. 150 Meter vor der Kreuzung Swalmener Straße / Hochstraße kam es zu einem Unfall. Der 45-jährige Radfahrer bemerkte die entgegenkommenden Radfahrenden nicht, da er unterdessen mit seinem Smartphone beschäftigt war. Sein Lenker berührte daraufhin den der 40-Jährigen. Aufgrund des Zusammenstoßes kam es anschließend noch zu einem Kontakt mit dem Lenker des 17-Jährigen. Daraufhin kam der 45-Jährige zu Fall. Bei dem Unfall verletzte sich der 45-jährige Mann aus Niederkrüchten schwer, die 40-jährige Frau aus Brüggen leicht und der 17-Jährige aus Brüggen blieb unverletzt. Von der Polizei Viersen an dieser Stelle nochmal den Hinweis: Nutzten Sie Ihre Geräte nicht während der Fahrt. Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch Unbeteiligte. Zudem stellt das Nutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt, ob mit dem Auto oder mit dem Rad, eine Ordnungswidrigkeit dar. /rb (407)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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