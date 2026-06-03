Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einbrüche - Kripo ermittelt

Kreis Viersen (ots)

Seit gestern kam es zu zwei Einbrüchen im Kreisgebiet. Der erste ereignete sich am Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr in der Degelsheide in St. Hubert. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Inneren des Einfamilienhauses und durchwühlte dort mehrere Räume. Laut aktuellem Stand wurde nichts gestohlen. In der vergangenen Nacht, am 3. Juni gegen 00:30 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kehrstraße in Kaldenkirchen zu einem weiteren Einbruch. Ein Zeuge konnte zwei Männer beobachten und kontaktierte daraufhin die Polizei. Bei der Durchsuchung trafen die Einsatzkräfte die Männer nicht an, stellten jedoch eine aufgehebelte Wohnungstür fest. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der Melder sagte aus, dass beide Männer zwischen 170 und 175 cm groß waren und blonde Haare hatten. Sie trugen Jeanshosen und einer war schlank, der andere korpulent. Sie unterhielten sich auf Polnisch. Falls Sie Hinweise zu einem der Einbrüche haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (411)

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