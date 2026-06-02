Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Autofahrer nimmt Streifenwagen die Vorfahrt - Tests auf Alkohol und Drogen positiv

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montagabend gegen 18.40 Uhr hat ein 44-Jähriger in einem Kreisverkehr in Kaldenkirchen einem Streifenwagen die Vorfahrt genommen. Der Polizist am Steuer des Streifenwagens musste eine Gefahrenbremsung vornehmen, um einen Unfall zu vermeiden. Der Streifenwagen kam von der Straße An der Kleinbahn aus auf den Kreisverkehr zu und wollte in Richtung Poststraße weiterfahren. Aus Richtung Juiser Feld kam der 44-jährige Nettetaler und fuhr in den Kreisverkehr hinein, ohne auf den Verkehr zu achten. Als das Streifenteam den Wagen dann auf der Poststraße anhalten konnte, schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Freiwillige Tests auf Alkohol und auf Kokain verliefen positiv, die Ergebnisse der entnommenen Blutproben stehen noch aus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Trunkenheit im Verkehr. Weil später bei dem Mann noch eine kleine Menge an Drogen gefunden wurde, wurden die Ermittlungen noch um eine Anzeige wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz erweitert. Außerdem erhielt das Straßenverkehrsamt eine Meldung. Dort wird überprüft, ob ein Führerscheininhaber geeignet ist. An diese Überprüfung kann sich eine medizinisch-psychologische Untersuchung anschließen. /hei (410)

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