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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am Mittwoch kam es zwischen 10:45 Uhr und 12:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leipziger Straße in St. Tönis. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (414)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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