POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Kreis Viersen (ots) - Seit gestern kam es zu zwei Einbrüchen im Kreisgebiet. Der erste ereignete sich am Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr in der Degelsheide in St. Hubert. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Inneren des Einfamilienhauses und durchwühlte dort mehrere Räume. Laut aktuellem Stand wurde nichts gestohlen. In der vergangenen Nacht, am 3. Juni gegen ...

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