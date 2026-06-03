POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet
Tönisvorst-St.Tönis (ots)
Am Mittwoch kam es zwischen 10:45 Uhr und 12:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leipziger Straße in St. Tönis. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck. Falls Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (414)
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