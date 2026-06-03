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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrer kollidiert frontal mit einem PKW im Gegenverkehr

Waldniel-Schwalmtal (ots)

Am heutigen Tag gegen 13.55 Uhr befuhr ein 56 jähriger PKW Fahrer die Nordtangente in Richtung Roermonder Straße. In Höhe des Sportplatzes geriet der Fahrzeugführer, aus noch ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr. Hierbei stieß er frontal mit dem PKW einer 44 jährigen Fahrzeugführerin zusammen, welche die Nordtangente aus Richtung Roermonder Straße in Richtung Haversloh befuhr. Beide PKW wurden von der Fahrbahn in ein angrenzendes Waldstück geschleudert, wo ein PKW erst vor einem Baum zum Stehen kam. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in angrenzende Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Nordtangente in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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