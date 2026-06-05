POL-VIE: Einbruch in Vereinsheim - Bargeld gestohlen
Nettetal-Lobberich (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 3. Juni, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 4. Juni, 11 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße Rosental in Lobberich. Über ein aufgehebeltes Fenster gelang mindestens eine unbekannte Person ins Innere des Vereinsheims. Laut aktuellem Stand wurde Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Wenn Sie zwischen Mittwoch und Donnerstag etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (417)
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