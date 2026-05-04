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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Körperverletzungen in Mainacht
Werkstatt geplündert

Meinerzhagen (ots)

In der Nacht auf Freitag wurden drei Anzeigen nach Körperverletzungsdelikten in der Grünenbecke aufgenommen. Gegen 3 Uhr wurde ein 19-Jähriger aus Meinerzhagen angetroffen. Er hatte eine Maifeierlichkeit besucht und in ein Gebüsch uriniert. Daraufhin habe es einen verbalen Streit mit einer Personengruppe gegeben, ihm sei durch eine Person ins Gesicht geschlagen worden. Um kurz vor 5 Uhr ein weiter Anruf. Zwei alkoholisierte Männer schlugen sich vor einer Reithalle. Dabei erlitt ein 27-jähriger Kiersper eine Kopfplatzwunde. Er soll von einem 18 Jahre alten Meinerzhagener mit der Faust zu Boden gebracht worden sein. Der Kiersper wurde zur Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus gebracht. Ebenso wurde ein 22 Jahre alter Meinerzhagener in der Nacht ins Krankenhaus gebracht. Wie sich am Folgetag bei Anzeigenerstattung herausstellte, war er offenbar ebenfalls Gast der Feier. Auf seinem Weg nach Hause sei er nach ersten Angaben in einen Streit mit zwei jungen Erwachsenen geraten, dabei habe man ihm gegen 3 Uhr ins Gesicht geschlagen. Nun ermittelt die Polizei zu den Körperverletzungsdelikten und bittet Zeugen unter 0235491990 um ihre Hinweise.

Unbekannte hebelten das Tor einer Werkstatt "An der Schwenke" zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen auf. Sie gelangten so ins Innere und stahlen Metall und Werkzeug. Nun ermittelt die Kripo. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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