Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge an er Tankstelle

Vorsicht, Fake!

Menden (ots)

Nach Schlägen und Tritten auf einem Tankstellengelände sucht die Polizei Zeugen. Geschehen ist dies am Freitagabend um kurz vor Mitternacht. Offenbar hatten sich mehrere Personen an einer Tankstelle an der Hämmerstraße getroffen. Bei einer Auseinandersetzung auf dem Gelände sind fünf Personen leicht verletzt worden. Auslöser war mutmaßlich eine persönliche Vorgeschichte zwischen Teilen der Beteiligten. Vier Mendener zwischen 19 und 23 Jahren seien demnach in einem Gerangel mit einer anderen Personengruppe geschlagen und getreten worden. Aus der anderen Gruppe sei ein 25 Jahre alter Hemeraner in einen Stacheldrahtzaun geschubst worden, er wurde leicht verletzt. Nun versucht die Polizei, das Geschehen aufzuklären. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Angaben zu Fahrzeugen oder Personen an der Örtlichkeit machen können, können ihre Hinweise an die Polizei Menden unter 0237390990 richten. (lubo)

Eine Mendenerin ist wahrscheinlich auf einen Fake-Shop hereingefallen. Im Glauben, in einem Onlineshop eines bekannten Discounters zu bestellen, orderte sie einen Rasenkantenschneider, gab ihre Daten ein und bezahlte per Paypal. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass die Shop-Domain eine ganz andere war. Sie konnte die Zahlung zwar rückgängig machen, fürchtet nun aber einen Missbrauch ihrer Daten und erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei. (cris)

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