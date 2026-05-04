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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten - Zeugen werden gesucht

Iserlohn (ots)

Am Donnerstagmorgen ist ein 84-jähriger Fahrradfahrer auf der Baarstraße gestürzt. Wie er später der Polizei zu Protokoll gab, sei von einem unbekannten Pkw-Fahrer geschnitten worden. Er befuhr den Radweg aus der Innenstadt kommend. In Höhe der Autobahnbrücke endet der Radweg und geht in einen gemeinsamen Geh- und Radweg über. Als er gegen 11.30 Uhr die Bordsteinkante zum Gehweg überqueren wollte, habe ihn ein Pkw geschnitten. Deshalb sei er zu Fall gekommen. Der verletzte Senior schob sein Fahrrad nach Hause, von wo die Polizei informiert wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter Telefon 9199-0 zu melden.

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den Spiegel eines an der Brinkhofstraße in Höhe Hausnr. 35 parkenden, braunen Skoda Roomster. Der Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02371/9199-7106 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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