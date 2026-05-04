Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verfolgungsfahrt am 1. Mai

Menden (ots)

Eine Polizeistreife bemerkte vergangenen Freitag, kurz nach Mitternacht, zwei Fahrzeuge, die verbotswidrig und entgegen der Einbahnstraßenregelung durch die Hönnenwerth fuhren. Ein Autofahrer, der vorschriftsmäßig durch die Straße fuhr, musste ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Die Beamten versuchten die Fahrzeuge anzuhalten. Während eines der Fahrzeuge stoppte, gab der Fahrer des zweiten Autos, einem BMW, Gas und versuchte zu flüchten. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt fuhr der Fahrer aus Duisburg (26) mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und überfuhr dabei auch eine rote Ampel. Nach wenigen Minuten gab er auf und konnte an der Bismarckstraße durch seine Verfolger überwältigt werden. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer mit dem Fluchtauto ohne Versicherung und Zulassung unterwegs war. Der BMW und der Führerschein des 26-Jährigen wurden sichergestellt. Die Beamten fertigten Anzeigen u.a. wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Gefährung des Straßenverkehrs. Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen mitbekommen haben oder die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sich unter 02373/9099-0 zu melden. (dill)

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