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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Parkstreit mit Folgen

Neuenrade (ots)

Eine 57-Jährige wurde am Sonntagnachmittag von einem unbekannten Mann zu Boden geschubst. Sie wollte gegen 16.45 Uhr in der Georg-Goebel-Straße vor einer Garage einparken. Ein Unbekannter habe jedoch ihren Parkplatz mit einem E-Scooter blockiert. Nach ersten Angaben sei der Mann direkt auf sie zugegangen und habe sie grob mit den Händen zu Boden gestoßen. Auch beleidigt habe er sie. Danach soll der Mann mit dem E-Scooter ohne Kennzeichen davongefahren sein. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und sucht den Tatverdächtigen. Er wird als 20-25 Jahre alt und groß beschrieben. Er trage blondes Haar und sei schwarz gekleidet mit weißen Schuhen gewesen. Hinweise zur Sache nimmt die Polizei Werdohl unter 0239293990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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