POL-MK: Mülltonnenbrände

Neuenrade (ots) - Eine 57-Jährige wurde am Sonntagnachmittag von einem unbekannten Mann zu Boden geschubst. Sie wollte gegen 16.45 Uhr in der Georg-Goebel-Straße vor einer Garage einparken. Ein Unbekannter habe jedoch ihren Parkplatz mit einem E-Scooter blockiert. Nach ersten Angaben sei der Mann direkt auf sie zugegangen und habe sie grob mit den Händen zu Boden gestoßen. Auch beleidigt habe er sie. Danach soll der Mann mit dem E-Scooter ohne Kennzeichen davongefahren ...

mehr