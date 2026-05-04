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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrände

Plettenberg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag wurden zwei Mülltonnen Im Kobbenrod in Brand gesetzt. Am späten Samstagabend kamen vier Müllcontainer Am Groten Hof und an der Holbeinstraße hinzu. Die Polizei ermittelt zur Ursache und bittet Zeugen um Mithilfe. Hierbei wird ausdrücklich auf die Gefahren von Feuer hingewiesen. Oft ist dieses für den Laien kaum zu kontrollieren und kann zu schweren Folgen führen. Die Wache Plettenberg ist unter 0239191990 zu Tag- und Nachtzeit erreichbar. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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