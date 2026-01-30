Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch im Stadtzentrum Bad Neuenahr - Polizei bittet um Hinweise

Bad Neuenahr (ots)

Am Mittwochmorgen, den 28.01.2026, kam es im Stadtzentrum von Bad Neuenahr zu einem Wohnungseinbruch, bei dem sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 08:00 Uhr durch Erklettern der Gebäudefassade unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung verschafften und dort Diebesgut entwendeten.

Die Tat ereignete sich im Bereich der Wadenheimer Straße / Kreuzstraße. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Mayen die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, insbesondere mit drei größeren Taschen oder Rucksäcken, oder auffällige Fahrzeuge (Pkw) im genannten Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Telefonnummer 02651 801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell