Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Eigentümerin überrascht Einbrecher - Hinweise gesucht

Viersen-Süchteln (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr kam es in der Straße Grüner Weg in Süchteln zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein unbekannter Mann verschaffte sich über den Wintergarten Zugang zu einem geöffneten Dachfenster im ersten Obergeschoss. Die Eigentümerin hörte einen lauten Knall und suchte nach der Ursache. Im Schlafzimmer entdeckte sie den ungebetenen Gast, der direkt über das Fenster flüchtete. Laut aktuellem Stand gelang es ihm nicht, etwas zu stehlen. Haben Sie Hinweise? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (416)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell