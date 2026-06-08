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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Hotel - Hotelgast läuft Einbrechern über den Weg

Willich (ots)

Ein Hotelgast wurde von einem befreundeten Ehepaar am 07.06.2026 gegen 03:30 Uhr zum Hotel in Willich, auf der Jakob-Kaiser-Straße, gebracht. In Höhe des Eingangsbereichs stieg der 34-jährige Hotelgast aus dem Auto. Ihm kamen zwei vermummte Männer entgegen. Als sie ihn entdeckten, ergriffen sie die Flucht in Richtung Kempener Straße. Einer der beiden Männer war ca. 170 - 180 cm groß, trug eine Jeanshose und eine graue Jacke. Der Zweite war etwas größer als der Erste, trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Beutel in der Hand. Nach anschließender polizeilicher Fahndung konnten die Unbekannten nicht gefunden werden. Sowohl die Eingangstür des Hotels als auch die Bürotür brachen die Täter auf und durchwühlten das Büro. Was genau entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Haben Sie Hinweise zu den Tatverdächtigen? Melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (421)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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