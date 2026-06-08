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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Briefkasten durch Böller beschädigt - Kripo bittet um Hinweise

Viersen (ots)

In der Nacht zu Montag zündeten Unbekannte auf der Hauptstraße in der Viersener Innenstadt einen Böller, wodurch zwei Briefkästen beschädigt wurden. Durch herumfliegende Teile wurde zudem eine Glasscheibe eines Geschäftes beschädigt. Das Kriminalkommissariat 3 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die 02162/377-0 /wg (423)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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