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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Mann nach Schlägerei mit Eisenstange schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22:15 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Kreuzmönchstraße in Kaldenkirchen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 37-Jähriger schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizei wenige Minuten nach der Eskalation eintraf, versuchten die Männer zu fliehen. Die beiden Hauptverdächtigen, ein 22- und ein 24-Jähriger aus Nettetal, konnten an der Flucht gehindert werden. Letzterer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 22-Jährige musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden, wurde jedoch kurz darauf wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /jk (425)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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