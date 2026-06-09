Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: 37-Jähriger mit E-Scooter gestürzt - Trunkenheitsfahrt

Willich (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18:25 Uhr zu einem Alleinunfall durch Trunkenheit in Willich. Der 37-Jährige aus Willich war mit einem E-Scooter in der Rohrzieherstraße unterwegs. An der Kreuzung zum Formerweg kam er ins Schwanken und infolge dessen zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Beim Führen eines E-Scooters müssen Sie beachten, dass dieselben Promillegrenzen wie bei einem Kraftfahrzeug gelten. Der Willicher musste seinen Führerschein nach dem Unfall erstmal abgeben. Die Ermittlungen dauern an. /jk (427)

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