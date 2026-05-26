Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Unna

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Werne (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende fand erneut das traditionelle Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Unna statt. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, brachte auch in diesem Jahr zahlreiche Jugendgruppen aus dem gesamten Kreisgebiet zusammen, um ein gemeinsames Wochenende voller Teamgeist, Spiel, Spaß und Feuerwehrwissen zu erleben.

Bereits zum dritten Mal wurde das Zeltlager auf dem Gelände des Elsebades in Schwerte-Ergste ausgerichtet. Insgesamt nahmen rund 400 Jugendliche aus acht Städten und Gemeinden des Kreises Unna teil. Die Jugendfeuerwehr Werne war mit 19 Jugendlichen sowie acht Betreuerinnen und Betreuern vertreten.

Schon am Donnerstag wurden die Zelte aufgebaut, sodass die Teilnehmenden ihre Unterkünfte am Freitag direkt beziehen konnten. Die offizielle Eröffnung erfolgte durch Kreisjugendfeuerwehrwart Patrick Schulte, die stellvertretende Landrätin des Kreises Unna Heike Bartmann-Scherding, Kreisbrandmeister René Wauro sowie Vertreterinnen und Vertreter der Feuerwehr und Verwaltung der Stadt Schwerte. Nach einem gemeinsamen Abendessen stand am ersten Abend eine Nachtwanderung auf dem Programm.

Der Samstag bot den Jugendlichen zahlreiche Spiel- und Freizeitaktionen auf dem Gelände des Elsebades. Am Abend wurde gemeinsam ein Film geschaut, der durch das Elsebad organisiert und gesponsert wurde. Für die nötige Abkühlung sorgte anschließend ein gemeinsames Nachtschwimmen.

Am Sonntag stand die Abnahme der Jugendflamme der Deutschen Jugendfeuerwehr in den Stufen 1 bis 3 auf dem Plan. Dabei konnten die Jugendlichen ihr feuerwehrtechnisches Wissen und Können unter Beweis stellen. Nach diesem anspruchsvollen Tag warteten erneut Badeaktionen im Elsebad sowie eine Schaumparty auf die Teilnehmenden.

Besonders erfreulich war in diesem Jahr das Wetter: Im Gegensatz zum vergangenen Pfingstzeltlager vor zwei Jahren herrschten durchgehend Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Der Kreisfeuerwehrverband Unna e.V. mit den Vorsitzenden Dietmar Luft und Thomas Temmann ließ es sich deshalb nicht nehmen, für alle Teilnehmenden Eis von Eis Berger zu spendieren.

Neben Spiel, Spaß und Ausbildung stand vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt des Wochenendes. Durch zahlreiche gemeinsame Aktionen wurde der Zusammenhalt innerhalb der Jugendgruppen weiter gestärkt. Auch die Betreuerinnen und Betreuer nutzten die Gelegenheit zum Austausch und genossen das gemeinsame Wochenende.

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