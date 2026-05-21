Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Spendenübergabe beim ersten Elternabend der Kinderfeuerwehr Werne

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Werne (ots)

Mit großer Vorfreude und spürbarer Begeisterung fand am Donnerstagabend der erste Elternabend der neu gegründeten Kinderfeuerwehr der Stadt Werne statt. Zahlreiche Eltern waren der Einladung gefolgt, um sich über die zukünftige Arbeit, die Ziele und das abwechslungsreiche Programm der Kinderfeuerwehr zu informieren.

Die Stadtkinderfeuerwehrwartin Saskia Rösler begrüßte die anwesenden Eltern herzlich und führte mit vielen ersten Informationen durch den Abend. In angenehmer Atmosphäre stellte sie gemeinsam mit Ihren zwei Stellvertreterinnen sowie dem gesamten Betreuerteam die zukünftige Arbeit vor. Dabei wurde schnell deutlich, mit wie viel Engagement, Leidenschaft und Herzblut das Team den Aufbau der Kinderfeuerwehr begleitet.

Im Mittelpunkt des Abends standen neben organisatorischen Informationen insbesondere die Inhalte und Ziele der regelmäßigen Treffen. Erläutert wurde unter anderem der zweiwöchentliche Rhythmus der Zusammenkünfte im Gemeindehaus in Langern mit der angrenzenden Feuerwache. Zudem erhielten die Eltern einen umfassenden Einblick in den vielfältigen Themenplan der kommenden Monate.

Die Kinder erwartet künftig ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, das spielerisch an die Themen Feuerwehr, Sicherheit, Teamgeist und Ehrenamt heranführt. So stehen unter anderem das Basteln von Namensschildern, gemeinsames Ausmalen von Feuerwehrmotiven sowie erste Kennenlerngespräche auf dem Plan. Ebenso werden wichtige Themen wie Rauchmelder, deren Funktion und Bedeutung sowie das richtige Verhalten bei Rauch behandelt.

Auch kreative und gemeinschaftliche Aktionen kommen nicht zu kurz: So wird beispielsweise Weihnachtsbaumschmuck für den Baum vor der Feuerwache gebastelt, ehe gemeinsam eine Einheit der Feuerwehr Werne besucht und der Baum geschmückt wird. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier sowie ein geplanter Ausflug runden das Jahresprogramm ab.

Darüber hinaus lernen die Kinder spielerisch den richtigen Umgang mit Notfällen kennen. Beim Thema "Notruf 112" üben sie mit Rollenspielen das korrekte Absetzen eines Notrufs anhand der bekannten W-Fragen. Ein besonderes Highlight wird die geplante Brandschutz-Rallye sein. Bei verschiedenen Stationen und Teamaufgaben rund um das Thema Feuerwehr können die Kinder ihre Geschicklichkeit und ihren Teamgeist unter Beweis stellen. Disziplinen wie Stiefelweitwurf, Dosenschießen, Schlauch ausrollen oder Schlauchkegeln sorgen dabei nicht nur für jede Menge Spaß, sondern fördern zugleich den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe.

Während des Elternabends wurden zahlreiche Fragen der Eltern beantwortet. Viele nutzten die Gelegenheit, sich intensiv über Abläufe und die pädagogischen Ziele der Kinderfeuerwehr auszutauschen.

Auch Tobias Tenk begrüßte in seiner Funktion als Leiter der Feuerwehr alle Anwesenden und bedankte sich ausdrücklich für das Vertrauen der Eltern, ihre Kinder der Kinderfeuerwehr Werne anzuvertrauen. Er betonte die große Bedeutung der frühzeitigen Förderung des Ehrenamtes und hob hervor, wie wichtig die Kinderfeuerwehr für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Werne sei.

Da die offizielle Gründungsfeier sowie die Übergabe des vom Land NRW geförderten Mannschaftstransporters für die Kinderfeuerwehr erst gegen Ende des Jahres stattfinden werden, gab es dennoch bereits jetzt einen ersten besonderen Moment: Tobias Tenk überreichte einen symbolischen Scheck in Höhe von 150 Euro der Provinzial Versicherung an Stadtkinderfeuerwehrwartin Saskia Rösler zur Unterstützung der Gründung der Kinderfeuerwehr.

Saskia Rösler bedankte sich im Namen aller Kinder herzlich für die großzügige Zuwendung und betonte, wie wichtig solche Unterstützungen für die Arbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs seien. Die Spende werde unmittelbar der Gestaltung der Kinderfeuerwehr und den vielfältigen Aktivitäten zugutekommen.

Zum Abschluss des gelungenen Abends bekräftigte Saskia Rösler nochmals, dass sich das gesamte Team und alle Betreuerinnen und Betreuer bereits sehr auf die Kinder freuen. Ziel sei es, den Mädchen und Jungen nicht nur spannende Einblicke in die Welt der Feuerwehr zu ermöglichen, sondern ihnen zugleich Werte wie Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Teamgeist zu vermitteln.

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