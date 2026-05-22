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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW - eine verletzte Person

FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW - eine verletzte Person
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Mönchengladbach BAB 61 Fahrtrichtung Venlo, 22.05.2026, 12:52 Uhr (ots)

In den Mittagsstunden ereignete sich auf der Bundesautobahn 61 ein Auffahrunfall zwischen zwei PKW auf der linken Fahrspur. In beiden Fahrzeugen befand sich jeweils eine Person. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte vorbildlich um die beiden Beteiligten. Einer der Fahrer hatte sein Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Die zweite Person befand sich noch im PKW. Der Rettungsdienst untersuchte beide Fahrer. Die Feuerwehr unterstützte die medizinische Versorgung der im Fahrzeug sitzenden Person. Anschließend transportierte der Rettungsdienst die verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten PKW blieb unverletzt. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Im Einsatz war der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen des Technik- und Logistikzentrums (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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