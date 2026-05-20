Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Fahrzeugbrand droht auf Gebäude überzugreifen

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Mönchengladbach-Odenkirchen, 20.05.2026, 07:08 Uhr, Burgfreiheit Kreuzung Kamphausener Straße (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:08 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zunächst zu einem Fahrzeugbrand im Kreuzungsbereich Burgfreiheit und Kamphausener Straße alarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen vollständig in Flammen stehenden Transporter direkt neben einem Gebäude vor. Die Flammen schlugen bis in das 2. Obergeschoß und hüllten die gesamte Gebäudefront in schwarzen Rauch ein. Im Erdgeschoß waren bereits in zwei Geschäften die Scheiben geplatzt und der Brand drohte sich auf das Gebäude auszubreiten. Durch den schnellen Einsatz von einem Trupp mit einem Strahlrohr, geschützt durch Atemschutzgeräte, wurde zunächst die Ausbreitung des Brandes auf das angrenzende Gebäude erfolgreich verhindert und konnte dann schnell gelöscht werden. Da jedoch Brandrauch durch die geplatzten Scheiben im Erdgeschoß und über geöffnete Fenster in die Obergeschoße eingedrungen war, mussten Wohnungen und Geschäfte durch Feuerwehrkräfte entraucht werden. Über eine Drehleiter wurden die Fenster der Wohnungen in den Obergeschoßen von außen geöffnet und die verrauchten Bereiche entraucht. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die Geschäfte im Erdgeschoß und entrauchten diese mit einem mobilen Belüftungsgerät. Aus dem Transporter flossen Betriebsmittel auf die Straße. Diese wurden mittels Ölbindemittel gebunden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Kreuzungsbereich Burgfreiheit und Kamphausener Straße durch die Polizei gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Einsatzstelle.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

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