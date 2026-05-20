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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Unfall auf Baustelle - Rettungshubschrauber im Einsatz

FW-MG: Unfall auf Baustelle - Rettungshubschrauber im Einsatz
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Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 20.05.2026, 12:05 Uhr, Am Borussiapark (ots)

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde am heutigen Mittag zu einem Unfall auf einer Baustelle am Borussiapark alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war die eingeklemmte Person bereits durch Arbeitskollegen aus ihrer Zwangslage befreit worden. Aufgrund des Unfallmechanismus und der erlittenen Verletzungen, erfolgte unmittelbar die rettungsdienstliche Versorgung der verletzten Person und die Alarmierung des Rettungshubschraubers "Christoph 9". Nach der notfallmedizinischen Versorgung, wurde die verletzte Person zur weiteren Behandlung in eine spezielle Klinik geflogen.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Feuerwehrkran und der Abrollbehälter Bau aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Rettungshubschrauber "Christoph 9", sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Robin Gurek (in Ausbildung) und Brandamtmann Andreas Jäger

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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