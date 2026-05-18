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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehreinsatz durch ausgelöste Rauchwarnmelder

FW-MG: Feuerwehreinsatz durch ausgelöste Rauchwarnmelder
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Mönchengladbach Heyden, 18.05.2026, 17:48 Uhr, Am Hövel (ots)

Am heutigen Nachmittag alarmierten aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr, nachdem sie ausgelöste Rauchwarnmelder aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wahrgenommen hatten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bemerkten diese deutlichen Brandgeruch im Treppenraum sowie weiterhin ausgelöste Rauchwarnmelder. Da niemand auf Klingeln und Klopfen reagierte, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zugang zur betroffenen Wohnung. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte keine Personen vor. Sie stellten angebranntes Essen auf dem Herd als Ursache der Rauchentwicklung fest. Die Feuerwehr schaltete den Herd aus, löschte das angebrannte Brandgut ab und leitete gleichzeitig Lüftungsmaßnahmen ein. Dabei setzte sie einen Hochleistungslüfter ein, um die Wohnung schnell vom Rauch zu befreien.

Nach Abschluss aller Maßnahmen übergab die Feuerwehr die Wohnung an die inzwischen eingetroffene Bewohnerin.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann Alexander Keuter

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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