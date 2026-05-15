Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettung eines jungen Wanderfalken vom Seitenschiff einer Kirche

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Mönchengladbach-Eicken, 15.05.2026, 13:32 Uhr, Eickener Straße (ots)

Um die Mittagszeit wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter zu einer Hilfeleistung "Tier in Notlage" über die Leitstelle alarmiert. Es war gemeldet, dass ein junger Greifvogel in der Regenrinne der Kirche sitzt und lauthals auf sich aufmerksam macht. An der Einsatzstelle waren auch der Küster der Kirche und ein Mitarbeiter des NABU (Naturschutzbund) anwesend. Die Einsatzkräfte brachten die Drehleiter in Stellung. Mit dem Korb der Drehleiterleiter und dem Mitarbeiter des NABU konnte nun die Regenrinne angefahren werden und das Tier sicher gerettet werden. Da sich im Kirchturm ein Greifvogelkasten zur Brut und Aufzucht befand, war klar, dass das Jungtier dort herausgefallen sein musste. Das Jungtier wurde noch beringt und anschließend sicher zu seinen beiden Geschwistern zurück in den Kasten gesetzt. Während des Einsatzes kam es kurz zu einer Verkehrsbehinderung im Bereich Eickener Straße.

Im Einsatz war die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache II (Holt). Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Peter Herbertz

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