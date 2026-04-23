Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Kinderfeuerwehr Werne gegründet - wichtiger Schritt für die Nachwuchsarbeit

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Werne (ots)

Ein bedeutender Meilenstein für die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Werne wurde erreicht: Im Rahmen einer Gründungsveranstaltung im kleinen Kreis ist gestern offiziell die Kinderfeuerwehr Werne ins Leben gerufen worden.

An der Veranstaltung nahmen neben der Leitung der Feuerwehr auch das zukünftige Betreuerteam der Kinderfeuerwehr teil. Ebenfalls anwesend waren die Dezernentin für Feuerwehr, Stefanie Benting, die Ordnungsamtsleiterin Petra Jäger sowie die Einheitsführer der Feuerwehr Werne.

Im Zuge der Gründung wurden auch die Führungskräfte der neuen Kinderfeuerwehr offiziell ernannt: Saskia Roesler übernimmt das Amt der Stadtkinderfeuerwehrwartin. Unterstützt wird sie von ihren beiden Stellvertreterinnen Desirée Blaurock und Tatjana Kuhn.

Die Kinderfeuerwehr wird zunächst in einem internen, kleineren Rahmen starten. Ziel dieser ersten Phase ist es, Abläufe, Dienste und Veranstaltungen sorgfältig zu erproben, zu organisieren und nachhaltig zu etablieren. Auf diese Weise sollen optimale Strukturen für die zukünftige Arbeit mit den Kindern geschaffen werden.

Eine offizielle öffentliche Gründungsveranstaltung ist zum Herbst diesen Jahres geplant. In diesem Rahmen soll auch ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) feierlich eingeweiht werden, dessen Anschaffung anteilig durch eine Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht wurde.

Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr setzt die Feuerwehr Werne ein klares Zeichen für die langfristige Sicherung des Ehrenamts und die frühzeitige Begeisterung junger Menschen für den Feuerwehrdienst.

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