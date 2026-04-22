Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Tag der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Werne 2026

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Werne (ots)

Tag der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Werne am 18. April 2026

Werne. Am 18. April 2026 fand der diesjährige Tag der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Werne statt. Die Veranstaltung, die als fester Bestandteil des Jahreskalenders gilt, bot den ehemaligen Kameradinnen und Kameraden erneut die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Pflege langjähriger Traditionen.

Der Tag begann im Gerätehaus im Ortsteil Holthausen mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Die Bewirtung übernahmen die aktiven Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, die damit ihre Verbundenheit und Wertschätzung gegenüber der Ehrenabteilung zum Ausdruck brachten.

Zu den Gästen zählten unter anderem Dezernatsleiterin Stefanie Benting sowie Bürgermeister Lars Hübchen, die die Bedeutung der Ehrenabteilung für das Miteinander der Feuerwehr in Werne hervorhoben.

Im weiteren Verlauf des Tages stand eine Besichtigung der Firma Icopal in Werne auf dem Programm. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Abdichtungs- und Baustoffsystemen spezialisiert, insbesondere auf Bitumenbahnen und Lösungen für Dach- und Bauwerksabdichtungen. Die Teilnehmenden erhielten interessante Einblicke in die Produktionsabläufe und die Entwicklung moderner Baustoffe.

Den Abschluss bildete ein gemeinsames Abendessen im Restaurant "Grüner Winkel", bei dem der Tag in geselliger Runde ausklang. In seiner Ansprache dankte Bürgermeister Lars Hübchen den ehemaligen Feuerwehrleuten für ihr langjähriges Engagement. Besonders betonte er den starken Zusammenhalt innerhalb der Ehrenabteilung sowie die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs zwischen den Generationen. Ebenso hob er hervor, wie wichtig der Erhalt von Traditionen und das Weitergeben von Geschichten aus der aktiven Dienstzeit für die Identität der Feuerwehr seien.

Der Tag der Ehrenabteilung zeigte erneut, wie lebendig die Gemeinschaft der Freiwilligen Feuerwehr Werne auch über die aktive Dienstzeit hinaus ist.

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