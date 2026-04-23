Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Kaminbrand in Einfamilienhaus

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Werne (ots)

Kaminbrand in Einfamilienhaus - Feuerwehr im Einsatz

Werne, 23. April 2026 - Am Donnerstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Werne gegen 10:10 Uhr zu einem Kaminbrand in der Lohstraße alarmiert. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten den Brand zuvor gemeldet.

Bei der ersten Lageerkundung stellten die Einsatzkräfte im oberen Bereich des Schornsteins Temperaturen von rund 140 Grad Celsius fest. Zudem war das Dachgeschoss bereits leicht verraucht. Zur weiteren Erkundung und Brandbekämpfung wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Im Verlauf des Einsatzes reinigten die Einsatzkräfte den Kamin unter Verwendung von Schornsteinfegerwerkzeug. Die dabei gelösten Glutreste wurden ins Freie gebracht und dort gezielt abgelöscht, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

Ein ebenfalls alarmierter Bezirksschornsteinfeger traf an der Einsatzstelle ein und überprüfte den Kamin abschließend.

Insgesamt waren drei Fahrzeuge mit zwölf Einsatzkräften der Feuerwehr im Einsatz. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch die Polizei sowie den Bezirksschornsteinfeger.

Der Einsatz konnte nach etwa eineinhalb Stunden beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden

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