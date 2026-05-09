Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Übung der Freiwilligen Feuerwehr Werne bei Hölscher Palettenservice

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Werne (ots)

Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne führte am Freitag, den 08.05.2026 eine umfangreiche Einsatzübung auf dem Gelände von Hölscher Palettenservice durch. Insgesamt nahmen 23 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen an dem Übungsdienst teil. Angenommen wurde ein komplexes Schadensszenario mit mehreren parallelen Einsatzlagen. Im ersten Abschnitt der Übung war eine Person unter einem Gabelstapler eingeklemmt und musste mit technischem Gerät patientenschonend gerettet werden. Die Einsatzkräfte setzten hierzu verschiedene Geräte der technischen Hilfeleistung ein, um die Person sicher zu befreien. Parallel dazu wurde eine Brandlage im gleichen Palettenlager simuliert. Dabei galten drei Personen als vermisst, die unter Atemschutz von den eingesetzten Trupps gesucht und gerettet werden mussten. Gleichzeitig erfolgte die Brandbekämpfung im Lagerbereich. Ziel der Übung war insbesondere das Zusammenspiel der einzelnen Einheiten bei parallelen Einsatzlagen sowie das Trainieren von Abläufen in einem realitätsnahen Umfeld. Ein besonderer Dank gilt der Firma Hölscher Palettenservice für die Bereitstellung des Übungsgeländes und die Unterstützung bei der Durchführung der Übung. Im Anschluss ließen die Kameradinnen und Kameraden den Abend gemeinsam an der Wache gemütlich ausklingen.

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