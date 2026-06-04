PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drei Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss festgestellt

Dörrenbach/Kapellen-Drusweiler (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern wurden in der Nacht vom 03.06. auf den 04.06.2026 bei Verkehrskontrollen insgesamt drei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Gegen 21:05 Uhr wurde im Bereich Dörrenbach eine Pkw-Fahrerin kontrolliert, bei der Anzeichen für einen vorausgegangenen Cannabiskonsum festgestellt wurden. Eine weitere Kontrolle mit dem gleichen Verdacht erfolgte um 23:50 Uhr im Bereich Kapellen-Drusweiler bei einem Fahrzeugführer. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Um 02:05 Uhr wurde im Bereich Kapellen-Drusweiler eine weitere Fahrzeugführerin kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Pressestelle
Telefon: 06343-9334-0

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 10:32

    POL-PDLD: Weingarten - Zeugen nach Überholmanöver gesucht

    Weingarten (ots) - Am 02.06.2026, um 08.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 272 zwischen Weingarten und Schwegenheim zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte in der langgezogenen Kurve einen LKW und schätzte den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste eine 56-jähirge Autofahrerin stark bremsen und in den Grünstreifen ausweichen. ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 08:07

    POL-PDLD: Landau - Kappe bei Diebstahl verloren

    Landau (ots) - Am Dienstag, den 2. Juni 2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Johannes-Kopp-Straße in Landau zu einem versuchten Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Ein bislang unbekannter Täter öffnete ein Fahrzeug und versuchte, ein darin liegendes Mobiltelefon zu entwenden. Während der Tatausführung kehrte die 42-jährige Geschädigte zu ihrem Pkw zurück. Der Täter ließ daraufhin von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren