Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drei Fahrzeugführer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss festgestellt

Dörrenbach/Kapellen-Drusweiler (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Bergzabern wurden in der Nacht vom 03.06. auf den 04.06.2026 bei Verkehrskontrollen insgesamt drei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Gegen 21:05 Uhr wurde im Bereich Dörrenbach eine Pkw-Fahrerin kontrolliert, bei der Anzeichen für einen vorausgegangenen Cannabiskonsum festgestellt wurden. Eine weitere Kontrolle mit dem gleichen Verdacht erfolgte um 23:50 Uhr im Bereich Kapellen-Drusweiler bei einem Fahrzeugführer. In beiden Fällen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Um 02:05 Uhr wurde im Bereich Kapellen-Drusweiler eine weitere Fahrzeugführerin kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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