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POL-PDLD: Edenkoben/K6 - Überwachung Stoppschild

POL-PDLD: Edenkoben/K6 - Überwachung Stoppschild
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Edenkoben/K6 (ots)

Stoppschilder dienen der Unfallprävention an vielbefahrenen oder schwer einsehbaren Kreuzungen. Wer das Verkehrszeichen missachtet und dadurch andere gefährdet, muss laut Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Verursacht dieses Fehlverhalten einen Unfall, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro. Gleich sieben Autofahrer wurden gestern Morgen (02.06.2026, zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr) an der Einmündung zur K6 - von der A65, AS Edenkoben kommend - zur Kasse gebeten, weil sie ohne anzuhalten abgebogen waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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