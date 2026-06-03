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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Zeugen nach Überholmanöver gesucht

Weingarten (ots)

Am 02.06.2026, um 08.45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 272 zwischen Weingarten und Schwegenheim zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte in der langgezogenen Kurve einen LKW und schätzte den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste eine 56-jähirge Autofahrerin stark bremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Glücklicherweise wurde beim Fahrmanöver niemand verletzt. Zeugen, die durch die oben beschriebene Fahrweise gefährdet wurden oder diese beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim Telefon 07274-9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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