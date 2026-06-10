Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mehrere Einbrüche in Viersen - Polizei sucht nach Zeugen

Viersen (ots)

Am 09.06.2026 versuchten Unbekannte, in Häuser und Wohnungen in den Straßen Petersstraße, Solferinostraße und Klosterstraße einzubrechen. Die Einsatzkräfte stellten zwei vollendete Einbrüche und ein Einbruchsversuch fest. Gegen 07:00 Uhr brach ein Unbekannter auf der Petersstraße in eine Wohnung ein. Er öffnete die auf "Kipp" stehende Balkontür. Der Unbekannte stahl unter anderem ein Blutdruckmessgerät. All dies geschah, während sich die Bewohnerin und eine weitere Frau in der Wohnung aufhielten. Der Einbrecher blieb unbemerkt und konnte flüchten. Gegen 08:10 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch auf der Solferinostraße. Auch dort befand sich der Bewohner im Haus. Er wurde durch merkwürdige Geräusche an der Terrassentür aufmerksam. Er beobachtete, wie ein Unbekannter versuchte, die Terrassentür des Hauses zu öffnen. Als er den Mann ansprach, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der Mann war nach Angaben des Zeugen schwarz gekleidet und hielt eine Einkaufstasche in der Hand. Er war circa 20-30 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Gegen 08:50 Uhr kam es schließlich auf der Klosterstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der unbekannte Täter nutzte dort ebenfalls ein auf "Kipp" stehendes, bodentiefes Fenster, um in die Wohnung zu gelangen. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt zunächst im Garten. Als er verdächtige Geräusche hörte und in der Wohnung nachschaute, flüchtete der Einbrecher. Der Unbekannte stahl unter anderem eine Geldbörse und Zigaretten. Er wird als schlank, ca. 165-170 cm groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er hat kurze Haare und trug eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose. Haben Sie Hinweise zu den Einbrüchen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (430)

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