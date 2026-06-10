POL-VIE: Brüggen-Bracht: Firmeneinbruch - Täter stehlen Bargeld

Viersen (ots) - In einem Zweifamilienhaus in Viersen "Am Blauen Stein" kam es gestern zu einem Diebstahl aus einer Wohnung. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 12 Uhr habe der Bewohner einer Wohnung im Garten gearbeitet. Anschließend habe er sich ausschließlich im Haus aufgehalten. Am Abend sei ihm aufgefallen, dass eine Schranktür offenstand und seine Geldbörse fehle. Lediglich in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr kann es ...

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