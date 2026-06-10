POL-VIE: Brüggen-Bracht: Firmeneinbruch - Täter stehlen Bargeld
Brüggen-Bracht (ots)
Durchsuchung mit Polizeihund
In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in eine Firma an der Solferinostraße in Bracht ein. Gegen 01:20 Uhr schlugen der oder die Einbrecher eine Scheibe ein, durchsuchten mehrere Büros und stahlen nach aktuellem Stand Bargeld. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude. Dabei wurden sie von einem Diensthund unterstützt. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /wg (431)
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