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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Brandursache auf Campingplatz steht fest

Niederkrüchten (ots)

Der verheerende Brand auf einem Campingplatz in Niederkrüchten-Brempt am frühen Morgen des 3. Juni hat viele Menschen bewegt. In unserer Meldung 412 haben wir darüber berichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache sind inzwischen abgeschlossen. Am heutigen Freitag untersuchten Einsatzkräfte der Polizei Viersen gemeinsam mit einem Brandsachverständigen den Brandort. Dabei bestätigte sich der bereits nach den ersten Ermittlungen bestehende Verdacht: Ursache des Feuers war ein technischer Defekt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder ein sonstiges Fremdverschulden ergaben sich nicht. Die Ermittlungen sind damit abgeschlossen. /jk (438)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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