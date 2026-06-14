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POL-VIE: Kempen: Alleinunfall. Radfahrer wird schwer verletzt

Kempen (ots)

Kempen: Alleinunfall. Radfahrer wird schwer verletzt Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf dem Lindenweg in Kempen. Nach aktuellem Stand war ein 63-jähriger Kempener gemeinsam mit seiner Frau mit ihren Fahrrädern auf dem Lindenweg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der 63-Jährige und erlitt so schwere Verletzungen, dass zunächst Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte die zunächst vermutete Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte sperrten den Unfallort ab, ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Kleve unterstützte bei der Unfallaufnahme. Der Lindenweg blieb bis etwa 14:00 Uhr gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /wg (440)

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