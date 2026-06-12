Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall mit Traktor - Fahrer schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag um 15:14 Uhr. Ein 41jähriger Willicher befuhr mit seinem Traktor den Boisheimer Weg in Richtung Boisheim. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Straßengaben. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer aus dem Traktor geschleudert Der Willicher wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Boisheimer Weg im Bereich der Unfallstelle kurzfristig gesperrt. /coe (437)

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