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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Vier Einbrüche in Firmen im Weihersfeld - haben Sie etwas beobachtet?

Brüggen (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag kam es zu insgesamt vier Einbrüchen in Firmen im Brüggener Weihersfeld. In allen Fällen hebelte mindestens eine unbekannte Person eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Ob die Einbrüche von derselben Person begangen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Falls Sie zwischen Samstag und Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02163/377-0. /jk (444)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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